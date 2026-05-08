Жители ДНР собрались у «Саур-Могилы» в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы жители Донецкой Народной Республики ежегодно собираются у подножия легендарной «Саур-Могилы» - монумента, ставшего символом стойкости и несгибаемости духа.
Ветераны-адресаты, состоящие на сопровождении в старобешевском отделении филиала фонда «Защитники Отечества», их семьи и друзья, а также представители ассоциации ветеранов специальной военной операции возложили цветы к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике благоустроили памятники Великой Отечественной войны в Старобешевском, Амвросиевском, Мангушском и Володарском округах. Кроме того, в этом году приводят к нормативному состоянию и сами дороги, ведущие к этим мемориалам.
Кроме того, в Центре славянской культуры прошла серия патриотических викторин «Подвиг, живущий в веках». Участниками мероприятия стали ученики 7–9 классов школ Ленинского района Донецка.
