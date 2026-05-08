В преддверии Дня Победы бойцы ВС РФ провели мини-парад и мини-концерт в ДНР. Фото: Минобороны России

В преддверии Дня Победы военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации провели мини-парад и мини-концерт для Марии Хитрич, которой в этом году исполняется сто лет. Она живет в Донецкой Народной Республике. Также на концерте побывали и другие жители села Дмитровка, в котором живет ветеран.

- На импровизированной сцене творческие коллективы военной бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и объединения «Москонцерт» исполнили для присутствующих всем знакомые и любимые патриотические и военные песни, - рассказали в Минобороны России.

Марии Хитрич бойцы вручили цветы и памятные подарки, а также пожелали здоровья, счастья и долголетия.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поздравили ветеранов и тружеников тыла Донецкой Народной Республики с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне.

