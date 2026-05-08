Бойцы ВС РФ поздравили ветеранов и тружеников тыла ДНР с наступающим Днем Победы. Фото: Минобороны России

Бойцы Вооруженных сил России группировки войск «Восток» поздравили ветеранов и тружеников тыла, которые живут в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, с наступающим Днем Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- Военнослужащие выразили героям глубокую благодарность за их исторический подвиг, вручили цветы, поздравительные адреса и памятные подарки. Специально для ветеранов прямо во дворах их домов были организованы небольшие праздничные выступления, - рассказали в военном ведомстве России.

Ветераны и труженики тыла в свою очередь поделились с бойцами своими воспоминаниями о тяжелых годах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие военной автоинспекции Вооруженных сил России поздравили водителей Донецка с наступающим Днем Победы.

Кроме того, сообщалось, что артисты военного ансамбля ВС РФ поздравили ветеранов Донецка с Днем Победы.

