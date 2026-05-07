Артисты военного ансамбля ВС РФ поздравили ветеранов Донецка с Днем Победы. Фото: Минобороны России

Артисты военной творческой бригады ансамбля песни и пляски поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Донецке с наступающим Днем Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Военные артисты посетили ветеранов на дому и организовали для них праздничные мини-концерты. В теплой домашней обстановке прозвучали знаменитые произведения военных лет, включая легендарную «Катюшу», а также другие известные музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны, хорошо знакомые и любимые старшим поколениям, - рассказали в Минобороны России.

Артисты пожелали ветеранам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба.

Ранее сообщалось, что коллектив военного ансамбля исполнил песню «День Победы» в автобусах Донецка. Пассажиры с большим интересом слушали артистов и даже подпевали.

