Артисты военного ансамбля исполнили песню «День Победы» в автобусах Донецка. Фото: Минобороны России

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа впервые выступили в общественном транспорте Донецке для жителей города. Они исполнили песню «День Победы». Такую акцию приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе патриотической акции военнослужащие провели мобильный концерт в трамваях и троллейбусах города, где исполнили для пассажиров легендарную песню «День Победы», а также другие военно-патриотические композиции, - рассказали в Минобороны РФ.

Пассажиры с большим интересом слушали артистов и даже подпевали.

- Некоторые не могли сдержать слез, вспоминая своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. Жители города были приятно поражены неожиданными поздравлениями прямо в общественном транспорте, что вызвало у них искренний эмоциональный отклик, - рассказали в военном ведомстве России.

В ответ на выступление жители города подарили артистам долгие аплодисменты, теплые улыбки и слова благодарности.

