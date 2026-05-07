В Центральном парке Донецка бойцы ВС РФ провели акцию «Георгиевская ленточка». Фото: Минобороны России

В Центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова в Донецке военнослужащие Вооруженных сил России провели акцию «Георгиевская ленточка». Бойцы вручали жителям символ памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Георгиевская ленточка является символом Победы, и проведение такой акции в Донецке имеет особое значение. Военнослужащие не только раздавали ленточки, но и объясняли жителям, что символизирует этот нагрудный знак. Многие, особенно дети, открывали для себя новые знания – значение Георгиевской ленточки и ее роль в истории страны, - рассказали в Минобороны РФ.

Сами военнослужащие говорят, что получили много позитивных эмоций от общения с жителями Донецка.

Ранее сообщалось, что бойцы военной полиции ВС РФ провели акцию «Георгиевская ленточка» на дорогах ДНР.

