Бойцы военной полиции ВС РФ провели акцию «Георгиевская ленточка» на дорогах ДНР. Фото: Минобороны России

Бойцы военной полиции Вооруженных сил России провели акцию «Георгиевская ленточка» на дорогах Донецкой Народной Республики. Мероприятие приучено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе акции военнослужащие останавливали как военные, так и гражданские автомобили, после чего вручали водителям и пассажирам георгиевские ленточки – символ памяти о подвиге советского народа. Акция проходила на оживленных участках дорог, в том числе вблизи контрольно-пропускных пунктов и на въездах в населенные пункты, - рассказали в Минобороны России.

Многие водители сразу же прикрепляли символ к одежде или своему автомобилю.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в сквере «Енисейский» Буденновского района Донецка заложили рябиновую аллею. В акции приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», семьи погибших участников специальной военной операции и сотрудники «Энергосбыт Донецк».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краеведческий музей Мариуполя запускает онлайн-викторину ко Дню Победы

Жителей Мариуполя приглашают проверить свои знания об истории города (подробнее)