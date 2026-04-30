В преддверии празднования Дня Победы в Донецке высадили рябиновую аллею. Фото: Макс/Кулемзин

В преддверии Дня Победы в сквере «Енисейский» Буденновского района Донецка заложили рябиновую аллею. В акции приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», семьи погибших участников специальной военной операции и сотрудники «Энергосбыт Донецк». Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Новая аллея появилась у могилы советского воина Чжана Виктора (Шен-ли), который отдал жизнь за свободу Донбасса в борьбе с фашистскими захватчиками.

- Каждое молодое деревце – это не просто растение, это живой символ памяти. Памяти о тех, кто не пожалел своей жизни ради мира и будущего, кто героически пал на полях сражений, защищая нашу землю, - сказал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике рассматривают проекты по закладке яблоневых и вишневых садов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

