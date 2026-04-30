Студенты работают над преображением прибрежной зоны на «Боссе» в Донецке. Фото: ЕИПП РФ

Студенты из 36 вузов работают над преображением прибрежной зоны на территории микрорайона «Боссе» в Донецке. В спальном районе протекают две реки – Кальмиус и Дурная.

- Перед участниками конкурса стоит амбициозная задача: разработать концепцию развития прибрежной территории микрорайона «Боссе», которая позволит превратить это обособленное природное пространство в связующую природную артерию для жилых зон, создав комфортную среду для отдыха и прогулок, а также сохранив историческую идентичность места, - рассказали в пресс-службе Единого института пространственного планирования Российской Федерации.

К лету студенты разработают концепцию развития микрорайона «Боссе» и представят свои идеи на суд жюри.

Ранее сообщалось, что В Едином институте пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) разработали проект планировки восточной части села Урзуф в Донецкой Народной Республике.

