Донбасс верен своим традициям: Как в советском Донецке праздновали День Победы

Как в советском Донецке праздновали День Победы. Фото: ТГ/Волошин

Приближается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Для каждого жителя России этот праздник является символом гордости, стойкости и мужества. Но давайте вернемся в советский Донбасс, как же там праздновали День Победы.

Как рассказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, в 1945 году жители Донбасса, как и всей страны, выходили на улицы, обнимались, плакали от счастья. Тогда наконец-то наступила долгожданная победа в Великой Отечественной войне. В Сталино (ныне Донецк) и других городах региона власти распорядились провести массовые митинги и народные гуляния. Вечером все небо было покрыто в праздничном салюте.

В последующие годы Донбасс не сбавлял темп и с широким размахом отмечал День Победы. В регионе устраивали шествия, душевные концерты, встречи с героями, теплые семейные застолья.

Интересный факт, что в честь 3-й годовщины Победы был дан старт мотопробегу по городам Сталинской области. В полдень на центральной улице города, улице Артема, состоялась традиционная военная эстафета с участием сборных команд спортивных обществ, вузов и техникумов города. В Центральном парке культуры прошли волейбольные, баскетбольные и футбольные матчи.

- В 1965-м году, когда страна отметила 20-летие Победы. 9 Мая снова стало выходным днем. В центре Донецка на холме, где в годы оккупации находился концлагерь, в присутствии ветеранов открыли монумент «Жертвам фашизма». Авторы – скульптор Л.А. Бринь и архитектор Ю.Е. Можчиль. В тот год у драмтеатра прошли праздничные шествия. Почетным гостем стал Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский - ему присвоили звание Почетного гражданина Донецка, - рассказал Волошин

30-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне было отмечено особенно широко. В многолюдном митинге на Саур-Могиле приняли участие более двухсот тысяч трудящихся области и гостей шахтерского края. Участники митинга возложили цветы к подножию монумента воинам-освободителям Донбасса

9 мая 1983 года навсегда осталось в истории. Накануне празднования Дня Победы, в Москве донецкий «Шахтер» обыграл харьковский «Металлист» в финале Кубка СССР.

- На следующий день, на параде Победы по центральным улицам на бронетранспортере проехали не только ветераны, но и футболисты-победители. Боевая машина стала символом единства двух поколений, - добавил Волошин.

Шаг за шагом, праздник за праздником, так и обрел Донбасс свои традиции по празднованию великого и значимого для свей страны праздника.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поздравление ветеранов, автопробеги и «Оружие Победы»: Как в ДНР отметят День Победы в Великой Отечественной войне

Рассказываем, как в ДНР отметят День Победы в Великой Отечественной войне (подробнее)