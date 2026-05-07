Поздравление ветеранов, автопробеги и «Оружие Победы»: Как в ДНР отмечают День Победы в Великой Отечественной войне

День Победы в Республике всегда отмечают широко. Фото: Администрация Донецка

Даже в условиях действующих ограничений и особых мер безопасности День Победы в нашей Республике отмечают ярко. Люди благодарят ветеранов и чтят память героев, отдавших жизни за свободу Родины, делятся историями своих семей, переживших войну.

К 9 Мая витрины торговых центров, окна школ и фасады зданий украшают тематические инсталляции, поздравительные открытки и красочные баннеры. С наступлением темноты города освещают светодиодные композиции, создавая праздничную атмосферу.

СПЕКТАКЛИ, ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ

В честь Дня Победы традиционно проводят различные культурные и патриотические мероприятия. Так, например, в преддверии праздника легендарный ансамбль «Донбасс» проехал с гастрольным туром «Вовек нам этой даты не забыть!» по Макеевке, Шахтерску и Тельманово. Эстафету подхватил Концертный оркестр духовых инструментов с проектом «Рио-рита – радость Победы». Музыканты филармонии уже успели подарить праздник жителям Мариуполя, Снежного, Тореза и Дебальцево. Их тур продлится до июня.

В библиотеке имени Крупской весь май работают выставки «Мужество века» и «Великим огненным годам святую память сохраняя». А в Художественном музее на днях открылась выставка «Юные навеки», посвященная героям «Молодой гвардии».

Также в регионе проходит акция «Окна Победы» - сотни домов украшаются символами праздника.

Многие мероприятия еще впереди. 9 мая в Центре славянской культуры в Донецке зрителям покажут театрализованный концерт «Наш Вася Теркин». Столичная филармония представит масштабную программу «Наша Победа. День за днем…». Большой праздничный концерт также пройдет в «Донбасс Опере». Те, кто хочет увидеть «Оружие Победы» своими глазами, смогут успеть на тематические экскурсии в Военно-исторический музей.

Праздничные мероприятия пройдут и после Дня Победы. 13 мая в Военно-историческом музее Донецка откроется уникальная планшетная выставка об Александре Шмореле - герое-антифашисте, чья судьба неразрывно связана с сопротивлением. А 16 мая Художественный музей столицы региона приглашает на занятие, посвященное боевым медалям.

ПАМЯТЬ - ЭТО ИММУНИТЕТ

Команда Молодежки Народного фронта в преддверии Дня Победы наводит порядок у святых мест. Волонтеры проводят уборку памятных мемориалов и воинских захоронений в Донецке и других населенных пунктах Республики.

Также планируется автопробег, который стал уже традиционным. Его команда планирует сделать совместно с другими патриотическими организациями.

Планируются адресные визиты к ветеранам. Им привезут гуманитарную помощь, цветы и георгиевские ленты.

- Передавать память о подвиге предков молодежи - это не просто традиция, это наша защита. Сегодня, пока мы наводим порядок у братских могил, рядом стоят наши младшие братья и соседские дети. Им интересно, они помогают нам белить бордюры. И вот здесь наступает главный момент: мы объясняем им, чье имя выбито на камне, что это парень, который, как и мы, вырос здесь, и сражался за страну, за людей, - рассказывает «Комсомолке» координатор команды Молодежки Народного фронта в ДНР Сергей Бильченко. - Память - это иммунитет. Чем крепче он у нашей молодежи, тем бесполезнее попытки наших недругов вырастить из них «Иванов, не помнящих родства». Мы должны передать эстафету так, чтобы наши дети сами захотели нести цветы к Вечному огню.

Участница команды Молодежки Народного фронта Наталия Тараненко также уверена, что историческая память нужна для того, чтобы мы знали свои корни и понимали цену сегодняшнего мира.

- Для меня это личная история: мой прадед Тесленко Николай Иванович в тылу врага командовал партизанским отрядом, и за его голову немцы назначали награду в 6 400 марок и корову, но он успешно прошел всю войну, получив правительственные награды. Другой прадед, Литовченко Георгий Мефодиевич, ковал победу в тылу на военном заводе и был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени и многих других медалей. Глядя на их пример, понимаешь, что такая память - это то, что делает нас сильнее и не дает забыть, кто мы есть на самом деле. Пока мы помним - мы остаемся народом со своей историей и общим будущим.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ж/д вокзале Донецка военные и молодежь станцевали «Вальс Победы»

Руководитель МГЕР в ДНР объяснил, почему для «Вальса Победы» был выбран железнодорожный вокзал в Донецке (подробнее)