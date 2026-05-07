Как военнослужащие ВС РФ поздравляют жителей ДНР с наступающим Днем Победы

Бойцы ВС РФ поздравляют жителей ДНР с наступающим Днем Победы. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации присоединились к поздравлению жителей Донецкой Народной Республики с наступающим Днем Победы.

На дорогах Республики бойцы военной полиции организовали акцию «Георгиевская ленточка». Военнослужащие останавливали гражданские машины, а после чего вручали водителям и пассажирам символ памяти о подвиге советского народа – георгиевскую ленточку.

- Акция проходила на оживленных участках дорог, в том числе вблизи контрольно-пропускных пунктов и на въездах в населенные пункты, - рассказали в Минобороны России.

Многие водители сразу же прикрепляли символ к одежде или своему автомобилю.

Помимо этого, бойцы группировки войск «Центр» провели акцию «Георгиевская ленточка» на улицах столицы ДНР. Мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова.

- Георгиевская ленточка является символом Победы, и проведение такой акции в Донецке имеет особое значение. Военнослужащие не только раздавали ленточки, но и объясняли жителям, что символизирует этот нагрудный знак. Многие, особенно дети, открывали для себя новые знания – значение Георгиевской ленточки и ее роль в истории страны, - рассказали в Министерстве обороны России.

В общественном транспорте Донецка артисты военной творческой бригады ансамбля песни и пляски необычным образом поздравили местных жителей. Они исполнили песню «День Победы», а таже другие военно-патриотические композиции.

- Пассажиры с большим интересом и душевным трепетом слушали выступления. Многие подпевали артистам, некоторые не могли сдержать слез, вспоминая своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. Жители города были приятно поражены неожиданными поздравлениями прямо в общественном транспорте, что вызвало у них искренний эмоциональный отклик, - говорится в сообщении Минобороны России.

А еще артисты провели адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Донецке.

- Военные артисты посетили ветеранов на дому и организовали для них праздничные мини-концерты. В теплой домашней обстановке прозвучали знаменитые произведения военных лет, включая легендарную «Катюшу», а также другие известные музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны, хорошо знакомые и любимые старшим поколением, - рассказали в военном ведомстве России.

Все города Донецкой Народной Республики активными темпами готовятся отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

