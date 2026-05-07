Важно помнить: Жители ДНР присоединятся к акции «Бессмертный полк» в онлайн формате

Жители Донбасса уверены, что придет время, когда по главной улице Донецка вновь пройдет многотысячный строй «Бессмертного полка».

И пускай из соображений безопасности в Донецке не будет многотысячного шествия «Бессмертного полка», единство наше никуда не делось. Герои по-прежнему в строю - просто сегодня этот строй проходит через каждый дом и каждую живую душу.

В этом году, как и прежде, почтить память дедов и прадедов можно, присоединившись к акции «Бессмертный полк онлайн». До 6 мая на сайте 2026.polkrf.ru можно рассказать о своем герое: написать его имя, годы жизни, вспомнить боевой путь и, если есть, добавить фотографию. Даже если снимка не сохранилось – не беда, главное – память сердца.

В модерации акции на федеральном уровне участвуют «Волонтеры Победы» из нашего региона.

Фотографии тех, кто ковал Победу, будут транслироваться на экранах, телеканалах и на сайте акции с 12:00, чтобы каждый мог увидеть лица героев и сказать им спасибо.

- Когда в Донецке проходили шествия «Бессмертного полка», бесконечный поток людей растягивался от площади Ленина до парка Ленинского Комсомола. Это были невероятные эмоции, которые объединяли всех нас, - говорит житель Донецка Сергей Волин. – Уверен, что все наладится, и придет время, когда все мы вновь объединимся для того, чтобы пройти по главной улице Донецка с портретами наших дедов и с портретами воинов, которые и сегодня отдают жизни в борьбе с врагом.

Особенно важно, что о подвиге своих предков рассказывает молодежь.

- Мои прадедушки и прабабушки - люди невероятной силы и мужества. В тяжелое время они отказывались от привычной жизни, от комфорта, переступали через страх. Им было страшно, но они шли на фронт, помогали раненым, делали все ради жизни - нашей, будущих поколений, - говорит «Комсомолке» активист Движения Первых Юрий Кривошеев. - Для меня очень важно помнить, через что прошли наши родные, какой ценой была достигнута Победа. От того, что мы помним, зависит, какими мы будем дальше.

Также память живет и в «Бессмертном автополке». Автомобилисты с гордостью крепят портреты своих героических предков на свои машины.

СПРАВКА «КП»

Идея «Бессмертного полка» родилась в 2007 году в Тюмени. Первое шествие состоялось 9 мая 2012 года в Томске. Организаторами стали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. С 2013 года акция начала распространяться по всей России и за рубежом. В 2015 году шествие «Бессмертного полка» в Москве возглавил президент России Владимир Путин, который нес фотографию своего отца, участника Великой Отечественной войны.

