На Константиновском направлении саперы Вооруженных сил России разминируют освобожденные территории Донецкой Народной Республики. При отступлении украинские боевики оставили многочисленные мины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- Основная задача нашей группы - это проверка логистических путей, дорог как асфальтированных, обочины так и которые идут через поле, через лес грунтовые дороги, по которым передвигаются наши войска, - рассказал сапер ВС России с позывным «Каир».
В военном ведомстве добавили, что саперы обеспечивают безопасность личного состава и техники ВС РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» отразили восемь атак ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» ВС России зеркально отреагировали на нарушение перемирия ВСУ, ответив противнику огнем.
