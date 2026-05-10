Российские подразделения соблюдают режим прекращения огня. Фото (архив): Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Запад» ВС России зеркально отреагировали на нарушение перемирия ВСУ, ответив противнику огнем. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе Маяки ДНР, - говорится в сводке оборонного ведомства об ответных ударах на нарушение перемирия украинской стороной.

По данным Минобороны РФ, потери украинских боевиков в результате составили до 60 человек личного состава, танк, 21 машина, орудие полевой артиллерии производства стран НАТО и семь станций РЭБ.

Напомним, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Великой Победы с 0 часов 8 мая все группировки войск страны в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

