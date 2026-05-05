Военные инженеры ВС РФ пробурили 108 скважин для обеспечения водой жителей ДНР Фото: Минобороны РФ.

Инженерные войска РФ обеспечили жителей ДНР водой, пробурив более сотни скважин. Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие инженерных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации провели масштабную операцию по обеспечению населения Донецкой Народной Республики водой. Для решения проблемы острого дефицита ресурса была сформирована сводная группировка, в состав которой вошли 17 расчетов передвижных буровых установок ПБУ-100.

Необходимость в альтернативных источниках водоснабжения возникла из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к разрушению логистических цепочек и дестабилизации системы центрального водоснабжения Донбасса.

- В связи с острым дефицитом питьевой и технической воды для жителей ДНР была развернута масштабная операция по добыче воды в населенных пунктах республики. Все расчеты с поставленными задачами справились, - сообщил подполковник Александр Безруков.

По заявкам органов местного самоуправления военные инженеры оборудовали 108 скважин. Суммарная глубина бурения составила более девяти тысяч метров. Работа велась в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов, а также руководством госпредприятий «Вода Донбасса» и «ДонбассТеплоЭнерго».

Процесс организован по отработанной схеме: инженеры определяют место залегания вод, проводят бурение и с помощью компрессорных установок поднимают грунтовые воды на поверхность. После этого специалисты профильных водоканалов проводят лабораторный анализ качества воды, осуществляют пусконаладочные работы и организуют подачу ресурса мирному населению.

