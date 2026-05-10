«Южная» группировка войск ответила на нарушение перемирия ВСУ в ДНР

Российские подразделения соблюдают режим прекращения огня. Фото (архив): Минобороны РФ

Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации ответили на нарушение перемирия украинскими военнослужащими в ДНР. Противник совершал огневые налеты на регион. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Пискуновки, Рай-Александровки, Тихоновки и Константиновки ДНР, - говорится в сводке оборонного ведомства с указанием, что эти действия были зеркальным ответом.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили больше 60 военных, две боевые бронированные машины и 13 авто.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования Великой Победы с 0 часов 8 мая российские военнослужащие строго соблюдают режим прекращения огня.

