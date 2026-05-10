Подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили восемь атак бригад ВСУ, нацгвардии и морпехов противника в районах Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки ДНР. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации.
По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли свыше 290 военных, две боевые бронированные машины, 11 авто и два артиллерийских орудия.
Сообщается, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС России в дни празднования годовщины Великой Победы с 0 часов 8 мая российские подразделения строго соблюдают режим прекращения огня.
