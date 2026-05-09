В освобожденном Северске в ДНР развернули Знамя Победы и поздравительный баннер. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России развернули Знамя Победы и поздравительный баннер в освобожденном населенном пункте Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Бойцы поздравили ветеранов войны и всех россиян с праздником и заверили, что продолжат уничтожать врага так же, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в Минобороны России.

Источник: Минобороны России Знамя Победы и поздравительный баннер в освобожденном Северске в ДНР

Там добавили, что Знамя Победы развивается на мемориале 40-летия Победы при Северском доломитном заводе.

Ранее сообщалось, что Знамя Победы подняли также над Красноармейском и Гришино в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации поздравили воспитанников детских домов Донецкой Народной Республики с Днем Победы. Также военнослужащие доставили ребятам сладкие гостинцы и канцелярские принадлежности.

