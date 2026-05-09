Военнослужащие группировки войск «Восток» привезли в детские дома ДНР сладкие гостинцы и канцелярские принадлежности. Фото: Минобороны России

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации поздравили воспитанников детских домов Донецкой Народной Республики с Днем Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе визита в учебные учреждения бойцы провели для детей патриотические уроки мужества. Военнослужащие рассказали школьникам о героических подвигах предков, важности сохранения исторической памяти и неразрывной связи поколений защитников Отечества, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что также бойцы группировки войск «Восток» привезли в детские дома сладкие гостинцы и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России подняли знамя Победы над освобожденными территориями Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что для кадетов из Донецка Псковские десантники провели акцию «Герои нашего времени».

