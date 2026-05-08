Ямал восстановил мемориалы героям Великой Отечественной Войны в Волновахе. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На территории Волновахского округа находится 60 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Их сохранение и благоустройство стало важной частью сотрудничества Ямала и ДНР. Самые сложные работы, связанные с ремонтом и даже воссозданием 23 памятников, часть из которых пострадала в ходе боев с украинскими националистами, были поручены ямальским строителям.

В 2024 году подрядчики привели в порядок сразу четыре памятных места. В селе Новоалексеевка восстановили мемориал в честь победы в Великой Отечественной войне, памятник в виде крыла, посвященный советским летчикам, а также еще один памятник погибшим летчикам. В Волновахе у разрушенной ВСУ школы обновили мемориал учителям и ученикам, погибшим в годы войны.

В 2025 году ямальцы обновили 16 мемориалов в честь воинов-освободителей в селах Бугас, Николаевка, Анадоль, Свободное, Новогригорьевка, Зачатовка, Ивановка, Калинино, Красновка, Ровнополь, Вольное, Новогнатовка, Полковое и в самой Волновахе.

Кроме того, ямальские строители восстановили в Волновахе сквер Освободителей, а в Летнем парке привели в порядок мемориал подвигу советских солдат, освободивших город в 1943 году, и установили памятник бойцам 91-го полка, погибшим при освобождении Волновахи уже в ходе спецоперации.

