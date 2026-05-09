Пушилин в День Победы вручил бойцам Золотую Звезду Героя ДНР и Орден Республики

В День Победы Глава ДНР Денис Пушилин вручил военнослужащим Звезду Героя ДНР и Орден Республики. Торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».
- Эта высота дважды становилась тем самым рубежом, где наши предки, а затем и современники остановили врага. Первый раз - в 1943-м. Спустя десятилетия, в 2014 году, украинские боевики здесь же развернули новый виток агрессии против Донбасса. Фашизм сменил форму, но - не суть, - рассказал Пушилин.
Он также поздравил жителей региона с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что над освобожденными территориями Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России подняли знамя Победы. Над Красноармейском, Гришино и Северском взмыли штурмовые флаги и праздничные баннеры.
