ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ДНР во время перемирия

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

Однако украинские формирования проигнорировали режим перемирия, продолжив наносить удары с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по российским рубежам. В ответ на провокации ВС РФ применили тактику зеркального реагирования. Российские бойцы вели контрбатарейную борьбу, подавляя позиции РСЗО, минометные расчеты и пункты управления дронами противника.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения бойцы группировки войск «Запад» поразили формирования двух мехбригад вооруженных формирований Украины в районах Крестище и Маяки в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли свыше 90 солдат, две бронемашины, 20 автомобилей и три артсистемы, из них два западного производства.

На другом направлении «Южная» группировка войск отразила три атаки штурмовых групп трех бригад противника в районах Константиновки, Химик, Артема и Рай-Александровки в ДНР.

ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, шесть бронемашин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Тем временем группировка войск «Центр» отразила девять атак штурмовых групп и ответным огнем поразила живую силу и технику пяти бригад ВСУ в районах Новоалександровки, Кучеров Яра, Ленина, Белицкого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 305 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ отразили восемь атак бригад ВСУ, нацгвардии и морпехов противника в районах Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки ДНР.

