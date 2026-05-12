Группировка войск «Центр» уничтожает живую силу и технику ВСУ в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожают живую силу и технику украинских боевиков в Донецкой Народной Республике Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Белицкое Донецкой Народной Республики.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что «Южная» группировка войск ВС России нанесла поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что украинские формирования проигнорировали режим перемирия, продолжив наносить удары с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по российским рубежам. ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ДНР.

