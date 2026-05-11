Дружинники реконструировали события Русской весны в ДНР. Фото: «Народная Дружина» в ДНР

В ДНР провели мероприятие, посвященное 12-й годовщине со дня образования Донецкой Народной Республики. Команда «Народной Дружины» представила интерактивные локации, которые в точности передают атмосферу событий 2014 года. Дружинники исполнили песни, которые 12 лет назад стали символом силы духа дончан и звучали повсюду.

Дружинники реконструировали события Русской весны в ДНР. Фото: ТГ/Добровольский

Как сообщили в пресс-службе «Народной Дружины» ДНР, молодежь Республики попробовала себя в деятельности Группы быстрого реагирования и проверила свои навыки огневой подготовки в тире.

Перед ребятами также выступил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

– Мы достигли своей первоначальной цели. И мы сейчас являемся частью Российской Федерации, но мы должны помнить нашу историю и помнить, кто мы. Дорогие друзья, всех с Днем Донецкой Народной Республики, – обратился к участникам мероприятия Добровольский.

На мероприятии побывал и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

– Я вас всех поздравляю с этим праздником. У нас в Донецке май непростой. Он и гордый, и памятный, – сказал Авидзба.

Реконструкция событий 2014 года прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

