В краеведческом музее Донецка открылась выставка «Горжусь тобой, родной Донбасс». Фото: Дом народов России в ДНР

В краеведческом музее Донецка открылась выставка «Горжусь тобой, родной Донбасс», приуроченная к 12-й годовщине со дня образования Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Доме народов России в ДНР.

- Выставка объединила более 100 экспонатов, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами развития республики и демонстрируют потенциал Донецкого края как многонационального региона Российской Федерации, - рассказали в Доме народов России в ДНР.

В открытии выставки приняли участие сотрудники Главного управления Росгвардии региона, представители Молодежного казачьего отряда «Карачун», ученики школы №4 имени Александра Захарченко.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с 12-й годовщиной образования Республики.

Кроме того, Пушилин заявил, что жители Донбасса уверены в правоте своего выбора.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 90% жителей Мариуполя проголосовали за создание ДНР в 2014 году

Жители ДНР празднуют 12-ю годовщину образования Республики (подробнее)