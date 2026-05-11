Пушилин заявил, что жители Донбасса уверены в правоте своего выбора

Двенадцать лет назад жители региона определили свою судьбу. Фото: МАХ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с 12-й годовщиной образования Республики. Он подчеркнул историческую значимость 11 мая 2014 года, когда жители региона определили свою судьбу:

- 11 мая 2014 года мы выбрали наш дальнейший путь: как нам жить, на каком языке говорить, с кем быть и кого чтить. Это был наш общий шаг домой - в Россию.

По словам Главы ДНР, спустя годы жители региона по-прежнему уверены в правильности своего выбора. Сегодня в Республике активно идут восстановительные работы: ремонтируются жилые дома и дороги, открываются после капитального ремонта школы, детские сады и больницы.

- Это результат совместного труда, единства и колоссальной поддержки со стороны всей России, - заявил Пушилин.

Ключевую роль в восстановлении Донбасса играют федеральный центр и российские регионы-шефы.

- К нам приезжают врачи, учителя, строители, инженеры, чтобы помочь сделать Донбасс таким, каким мы хотим его видеть: мирным, сильным и русским! Чтобы наши дети росли и гордились тем выбором, который мы сделали, - отметил Глава ДНР.

