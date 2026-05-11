Пушилин заявил, что жители ДНР уверены в правоте своего дела.

11 мая 2014 года ознаменовалось для жителей Донбасса судьбоносным решением: они определили свою дальнейшую судьбу, выбрав, как им жить, на каком языке говорить, с кем быть и каких героев чтить. Глава ДНР Денис Пушилин охарактеризовал этот выбор как «общий шаг домой», имея в виду воссоединение с Россией. Он поздравил земляков с 12-летием образования Республики.

- Спустя время мы все так же уверены, что иного пути и быть не могло. Мы прошли его через все испытания, с уверенностью в правоте своего дела, - подчеркнул Пушилин.

ДНР празднует 12-ю годовщину своего образования

Сейчас на территории ДНР активно восстанавливают города, строят дороги, открывают после капитального ремонта школы, детские сады и больницы. Эти достижения стали возможны благодаря общим усилиям, единству народа и колоссальной поддержке со стороны всей России.

ДНР празднует 12-ю годовщину своего образования.

Федеральный центр и регионы-шефы оказывают всестороннюю поддержку Республике. В Донбасс прибывают специалисты - врачи, учителя, строители, инженеры - чтобы помочь создать тот Донбасс, о котором мечтают его жители: мирный, сильный и русский. Чтобы дети могли гордиться выбором, совершенным их родителями.

- У нашей Республики еще совсем юный возраст - ей всего 12 лет. Но она уже показала всему миру силу русского духа. Знаю, нас ждет победа и счастливое будущее. Иначе быть не может. С Днем рождения, Республика! - отметил Денис Пушилин.

