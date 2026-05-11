11 мая жители ДНР празднуют 12-ю годовщину образования Республики, которая проходит под знаком Года народного единства. Это событие знаменует собой важную веху в истории региона, начавшуюся 11 мая 2014 года с референдума, на котором народ сделал осознанный выбор в пользу суверенитета и независимости. Об этом заявил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Он подчеркнул, что этот шаг стал символом верности многовековым историческим корням, духовной связи с Россией и решимости сохранить свою идентичность.

- К этому выбору присоединились и мариупольцы, - отметил Кольцов. - На референдуме за создание ДНР тогда проголосовали почти 93% горожан.

Глава города напомнил, что в 2022 году жители Мариуполя вновь продемонстрировали свою волю, поддержав воссоединение с Российской Федерацией.

- Освобожденный Мариуполь, как и вся донецкая земля, вернулся домой, в Россию, - заявил Кольцов. - С праздником, друзья - с Днем Республики!

