В районе Константиновки ВС РФ уничтожили четыре робототехнических комплекса ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре беспилотных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушной разведки операторы выявили НРТК ВСУ, которые использовались для подвоза боеприпасов и снабжения подразделений противника на линии боевого соприкосновения. После уточнения маршрутов движения и координат целей информация была оперативно передана расчетам ударных БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

Российские войска лишают украинских боевиков беспилотной логистики на Константиновском направлении.

Ранее сообщалось, что саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» проводят планомерную работу по разминированию освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

