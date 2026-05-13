Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре беспилотных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- В ходе воздушной разведки операторы выявили НРТК ВСУ, которые использовались для подвоза боеприпасов и снабжения подразделений противника на линии боевого соприкосновения. После уточнения маршрутов движения и координат целей информация была оперативно передана расчетам ударных БПЛА, - рассказали в Минобороны России.
Российские войска лишают украинских боевиков беспилотной логистики на Константиновском направлении.
Ранее сообщалось, что саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» проводят планомерную работу по разминированию освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
