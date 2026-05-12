«Приходится иметь дело с коварными и непредсказуемыми устройствами»: Саперы ВС РФ ежедневно разминируют освобожденные населенные пункты ДНР

Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» проводят планомерную работу по разминированию освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Шаг за шагом они методично обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, мины и самодельные взрывные устройства, превращая опасные участки в безопасное пространство для возвращения мирных жителей.

- Саперы постоянно работают в условиях непосредственной угрозы для жизни. Нередко приходится иметь дело с коварными и непредсказуемыми устройствами, которые могли пролежать в земле месяцами, быть замаскированными под обычные предметы или иметь сложные механизмы подрыва, - сообщили в Минобороны России.

В условиях современных боевых действий к прямой угрозе подрыва добавляется постоянная опасность атак с воздуха со стороны вражеских БПЛА. Для минимизации рисков при выполнении работ по разминированию каждая группа саперов обеспечена боевым охранением. Военнослужащий-наблюдатель непрерывно сканирует воздушное пространство, используя технические средства и визуальное наблюдение. Его задача - своевременно обнаружить воздушные цели и подать сигнал для немедленного ухода саперов в укрытие, обеспечивая их безопасность.

Саперы работают под колоссальным давлением, не имея права на ошибку. Их профессия требует постоянного обучения и адаптации, поскольку ежедневно они сталкиваются с новыми, неизвестными типами взрывных устройств. Как отмечают сами военнослужащие, пропустить хотя бы одно взрывное устройство недопустимо, ведь ценой такой оплошности может стать чья-то жизнь.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили шесть наземных роботов ВСУ в ДНР.

