Политика12 мая 2026 18:15

«Приходится иметь дело с коварными и непредсказуемыми устройствами»: Саперы ВС РФ ежедневно разминируют освобожденные населенные пункты ДНР

Российские саперы очищают освобожденные территории ДНР от взрывоопасных предметов
Владислав ГУЩИН
Российские саперы очищают освобожденные территории ДНР от взрывоопасных предметов

Российские саперы очищают освобожденные территории ДНР от взрывоопасных предметов

Фото: Минобороны РФ.

Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» проводят планомерную работу по разминированию освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Шаг за шагом они методично обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, мины и самодельные взрывные устройства, превращая опасные участки в безопасное пространство для возвращения мирных жителей.

- Саперы постоянно работают в условиях непосредственной угрозы для жизни. Нередко приходится иметь дело с коварными и непредсказуемыми устройствами, которые могли пролежать в земле месяцами, быть замаскированными под обычные предметы или иметь сложные механизмы подрыва, - сообщили в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ.

В условиях современных боевых действий к прямой угрозе подрыва добавляется постоянная опасность атак с воздуха со стороны вражеских БПЛА. Для минимизации рисков при выполнении работ по разминированию каждая группа саперов обеспечена боевым охранением. Военнослужащий-наблюдатель непрерывно сканирует воздушное пространство, используя технические средства и визуальное наблюдение. Его задача - своевременно обнаружить воздушные цели и подать сигнал для немедленного ухода саперов в укрытие, обеспечивая их безопасность.

Саперы работают под колоссальным давлением, не имея права на ошибку. Их профессия требует постоянного обучения и адаптации, поскольку ежедневно они сталкиваются с новыми, неизвестными типами взрывных устройств. Как отмечают сами военнослужащие, пропустить хотя бы одно взрывное устройство недопустимо, ведь ценой такой оплошности может стать чья-то жизнь.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили шесть наземных роботов ВСУ в ДНР.

