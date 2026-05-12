Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили шесть наземных роботов ВСУ в ДНР. Фото: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников из 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки «Центр» работают на Добропольском направлении круглосуточно. Каждый день они уничтожают десятки единиц колесной техники и наземных робототехнических комплексов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боевой работы операторы FPV-дронов в режиме «свободной охоты» заметили сразу шесть роботизированных платформ, которые двигались к позициям ВСУ. Все цели накрыли точечными ударами. Снабжение передовых отрядов противника было сорвано.

Такая работа лишает украинские подразделения возможности подвозить живую силу и боеприпасы на передовую. Также это наносит значительные потери в технике, лишая противника возможности оперативного маневра, что способствует постоянному продвижению российских войск.

Ранее сообщалось, что расчет «Гиацинт-Б» ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

