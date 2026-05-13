ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Константиновки, Белицкого и Артема в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации с окончанием действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Так, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение двум бригадам вооруженных формирований Украины в районах Константиновки, Тихоновки и Артема в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Тем временем группировка войск «Центр» нанесла поражение трем вражеским бригадам в районах Сергеевки, Белицкого в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении вооруженные формирования Украины потеряли свыше 290 человек личного состава, американский бронетранспортер «Stryker», пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Напомним, что ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ДНР во время перемирия. Российские войска в ходе нанесения ответных ударов уничтожили семь артсистем и более 465 солдат ВСУ в ДНР.

