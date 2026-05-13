Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил живую силу ВСУ на Добропольском направлении Фото: Минобороны РФ.

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» нанес удар по живой силе ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Получив разведданные, артиллеристы быстро выехали из укрытия на позицию, выставили посты воздушного наблюдения, чтобы прикрыть машину от вражеских FPV-дронов, и с расстояния более 18 километров накрыли противника 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цели успешно поразили.

После этого расчет ушел в укрытие, пополнил боекомплект и заступил на боевое дежурство. Корректировку огня и контроль поражения целей вели военные из подразделения беспилотных систем.

- В настоящее время артиллерийские подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» оказывают огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям на Добропольском направлении, - отметили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили пункты управления и тяжелые коптеры ВСУ в ДНР.

