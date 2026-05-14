Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Населенный пункт находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ.

- Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Константиновка, Дружковка, Химик, Пискуновка, Тихоновка, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки на этом направлении украинские боевики потеряли до 115 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили артиллерийское орудие ВСУ Д-30 на Славянском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские войска улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике.

