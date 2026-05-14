ВС РФ уничтожили артиллерийское орудие ВСУ Д-30 на Славянском направлении. Фото: Минобороны России

На Славянском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили артиллерийское орудие ВСУ Д-30. Российские войска применили барражирующий боеприпас «Ланцет». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Мы занимаемся контрбатарейной борьбой, поэтому наши приоритетные цели - это орудия. Разведка выявляет цели, в основном воздушная разведка сейчас работает. Выявляет орудия или самоходные артиллерийские установки. Мы в постоянном дежурстве, 15 минут готовности, мы вылетаем и поражаем цель, - рассказал оператор «Ланцета» с позывным «Скромный».

В Минобороны России добавили, что на этом участке огонь со стороны украинских боевиков был полностью подавлен.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» нанес удар по живой силе ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.

