Российские войска улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили свои позиции. За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по ВСУ в районах Красного Лимана и Святогорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины, 19 автомобилей, пять артсистем, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и две британские САУ «Braveheart». Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении противник потерял до 70 человек личного состава, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Армия России нанесла удары по девяти бригадам противника в районах Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

На данном направлении ВСУ потеряли до 310 солдат, две бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Напомним, что ВС РФ с окончанием действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Так, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение двум бригадам вооруженных формирований Украины в районах Константиновки, Тихоновки и Артема в Донецкой Народной Республике.

