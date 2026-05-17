Вооруженные силы Российской Федерации начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки.

- Для нас это очень важное продвижение, - сказал Пушилин.

Отметим, что населенный пункт находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

Напомним, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, расчеты ударных дронов группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по пункту управления беспилотниками украинских боевиков на Добропольском направлении.

