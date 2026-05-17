Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Дружковки, Пискуновки, Краматорска, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Новоселовки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял более 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных дронов группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по пункту управления беспилотниками украинских боевиков на Добропольском направлении. По вражескому объекту работали и самолетные БПЛА, и квадрокоптеры. В результате пункт управления противника был уничтожен - это позволило штурмовым группам продвинуться вперед.

Кроме того, за сутки над Донецкой Народной Республикой сбили 11 вражеских беспилотников.

