В ДНР группировка войск «Центр» уничтожила РСЗО ВСУ

За сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ в районах Новониколаевки, Доброполья, Торецкого, Кучеров Яра, Новоалександровки, Шевченко, Сергеевки в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли более 280 военнослужащих, четыре бронемашины, семь автомобилей, реактивную систему залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, расчеты ударных дронов группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по пункту управления беспилотниками украинских боевиков на Добропольском направлении.

