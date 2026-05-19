Подразделение «Горыныч» уничтожило четыре ДРГ ВСУ и ретранслятор БПЛА в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.
За время работы бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника, а также ретранслятор, который использовался для управления беспилотниками.
Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России выявило украинские беспилотники «Баба-Яга», с помощью которых операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп.
Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 90 военнослужащих.
