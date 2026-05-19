Подразделение «Горыныч» уничтожило четыре ДРГ ВСУ и ретранслятор БПЛА в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

За время работы бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника, а также ретранслятор, который использовался для управления беспилотниками.

Подразделение «Горыныч» уничтожило четыре ДРГ ВСУ и ретранслятор БПЛА в ДНР

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России выявило украинские беспилотники «Баба-Яга», с помощью которых операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 90 военнослужащих.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ ведут бои за освобождение Святогорска и Белицкого: Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе

ВС РФ продвинулись под Славянском и улучшили позиции в районе парка «Святые Горы» (подробнее)