ВС РФ продвинулись под Славянском и улучшили позиции в районе парка «Святые Горы»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, на Славянском направлении российские подразделения продвинулись в районе Рай-Александровки. Улучшение позиций на этом участке позволяет планомерно развивать наступление, вытесняя противника с укрепленных рубежей.

Также успехи зафиксированы на севере Республики, где действия российских сил приблизили к полному освобождению Святогорска. Пушилин отметил положительную динамику в районе национального парка «Святые Горы», а также продвижение в окрестностях ранее взятых под контроль населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Текущая оперативная обстановка на этом направлении создает условия для окончательного выбивания украинских формирований из Святогорска.

Как отметил Денис Пушилин, стратегически важным этапом стало освобождение Николаевки, что позволило российским войскам приступить к формированию восточного фланга для охвата Константиновки. В самом городе штурмовые группы уже закрепились в западной части и продолжают улучшать свои позиции. Глава региона уточнил, что бои сейчас разворачиваются в районе местной промышленной зоны и железнодорожного вокзала. Успех на этом направлении в перспективе откроет путь к Дружковке.

На Красноармейско-Добропольском направлении основные усилия сосредоточены на освобождении города Белицкое.

- Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта, - сказал глава региона.

По словам Пушилина, на этом участке противник пытается контратаковать.

