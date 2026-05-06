Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило две ДРГ и склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны РФ продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники «Баба-Яга», с помощью которых операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп.

Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» раскрыли и уничтожили две диверсионные группы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

