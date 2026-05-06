Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило две ДРГ и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны РФ продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.
Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники «Баба-Яга», с помощью которых операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп.
Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» раскрыли и уничтожили две диверсионные группы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов вооруженных формирований Украины.
Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки в Донецкой Народной Республике.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР группировка войск «Центр» заняли более выгодные рубежи
За сутки ВС РФ уничтожили шесть бронемашин и восемь автомобилей ВСУ в ДНР (подробнее)