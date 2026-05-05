За сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Кучеров Яра, Веселого, Новотроицкого, Святогоровки, Белицкого, Доброполья, Новониколаевки в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Вооруженные формирования Украины потеряли более 165 человек личного состава, четыре бронемашины, 17 автомобилей, две артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российские бойцы охватили населенный пункт Василевка с юго-западного направления и одновременно ведут его штурм с восточных окраин.

