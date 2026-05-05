ВС РФ охватили Василевку в ДНР с юго-запада и штурмуют восточные окраины (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике российские бойцы охватили населенный пункт Василевка с юго-западного направления и одновременно ведут его штурм с восточных окраин.

- Думаю, в ближайшее время с этого участка будут позитивные новости от Министерства обороны Российской Федерации, - сказал он.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные перерезали маршруты снабжения и передвижения украинских боевиков в направлении Доброполья. Также Вооруженные силы Российской Федерации улучшили свои позиции на данном направлении.

Кроме того, на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают движение в сторону ключевого водного канала Северский Донец - Донбасс. ВС РФ ведут бои с ВСУ у Старого Каравана и Брусовки в ДНР.

