ВС РФ продвинулись в Красном Лимане и перерезали пути снабжения ВСУ у Доброполья

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

- В самом Красном Лимане продолжаются городские бои. И наша позиция улучшается в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана, - сказал Глава ДНР.

Значительный успех зафиксирован на направлении Доброполья. После освобождения населенного пункта Новоалександровка российские силы сумели перерезать основные пути снабжения и взять под объективный огневой контроль логистические узлы ВСУ. Это серьезно осложняет передвижение резервов противника в сторону Доброполья.

Напомним, что населенный пункт Доброполье располагается в 30 километрах севернее Красноармейска. Минобороны России 1 декабря 2025 года объявило, что Красноармейск был освобожден.

На Краснолиманском направлении армия России продолжает движение к стратегически важному водному объекту - каналу Северский Донец - Донбасс. В настоящее время активные боестолкновения фиксируются в районе Старого Каравана и недавно освобожденной Брусовки.

Также российские подразделения развивают успех на Славянском направлении. В частности, бойцы закрепляются на восточных окраинах Рай-Александровки. Денис Пушилин подчеркнул важность этого населенного пункта: контроль над ним не только открывает прямой путь к самому Славянску, но и создает дополнительные возможности для выхода к каналу Северский Донец - Донбасс.

