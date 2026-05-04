ВС РФ улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские войска активно продвигаются в ДНР, занимая более выгодные рубежи. Как сообщили в Минобороны РФ, бойцы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Святогорска и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 210 солдат, БМП, бронетранспортер «Буцефал», четыре бронемашины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая польскую самоходку «Krab».

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ у Николаевки, Кондратовки, Алексеево-Дружковки, Пискуновки, Рай-Александровки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВСУ потеряли до 160 солдат, бронемашину «Казак» и 17 автомобилей.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по 15 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Приюта, Водянского, Белицкого, Доброполья, Шевченко, Василевки, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли до 320 человек личного состава, семь бронемашин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

За неделю российские войска освободили в ДНР четыре населенных пункта

С 25 апреля по 1 мая 2026 года ВС РФ освободили в ДНР Ильичевку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку