Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили в Донецкой Народной Республике четыре населенных пункта. ВС РФ продолжают продвижение и наносят поражение украинским боевикам.

Как рассказали в Минобороны России, с 25 апреля по 1 мая 2026 года бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ильичевка в ДНР. За этот же период «Южная» группировка войск выбила ВСУ из населенных пунктов Ильиновка и Новодмитровка, а военнослужащие группировки войск «Центр» освободили Новоалександровку.

ВС РФ отбрасывают боевиков вооруженных формирований Украины как можно дальше.

Ранее сообщалось, что Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты украинских боевиков у Доброполья в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что в освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружили останки 74 мирных жителей.

