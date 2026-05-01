Боевики ВСУ, устроившие «сафари» на мирного жителя Мариуполя, пойдут под суд

Задержанные предстанут перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое задержанных военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Легенький и Фарид Муждабаев вскоре предстанут перед судом в России. Им инкриминируется убийство гражданского лица в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в 2022 году, получив приказ от своего командира Михаила Мусько с позывным «Людоед», они устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя, в которого выпустили более 60 пуль. Все это время «Людоед» наблюдал за происходящим через тепловизор.

Расследование уголовного дела в отношении командира Михаила Мусько, отдавшего этот приказ, продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР дали 13 лет колонии строгого режима наемнику ВСУ из Ирландии. Верховный суд Республики вынес заочный приговор в отношении ирландца Риса Бирна.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР вынесли приговор в отношении старшего боевого медика ВСУ

54-летняя жительница ЛНР в 2018 году вступила в ряды ВСУ (подробнее)