Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 мая 2026 7:16

Бойцы ВС России взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья

БПЛА ВС РФ совершили массированный рейд на тыловые пути перемещения ВСУ на Добропольском направлении
Данил АРМЕЕВ
Бойцы ВС России взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты украинских боевиков у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты передвижения формирований ВСУ, уничтожив технику и живую силу противника на Добропольском направлении специальной военной операции, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что операторы БПЛА ВС РФ совершили массированный рейд на тыловые пути перемещения ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

