Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты украинских боевиков у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
- Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты передвижения формирований ВСУ, уничтожив технику и живую силу противника на Добропольском направлении специальной военной операции, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
В военном ведомстве добавили, что операторы БПЛА ВС РФ совершили массированный рейд на тыловые пути перемещения ВСУ.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.
