Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты украинских боевиков у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты передвижения формирований ВСУ, уничтожив технику и живую силу противника на Добропольском направлении специальной военной операции, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что операторы БПЛА ВС РФ совершили массированный рейд на тыловые пути перемещения ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три украинские станции РЭБ в ДНР

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР (подробнее)